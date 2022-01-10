У Києві кількість випадків коронавірусу після вихідних значно зменшилась: статистика на 10 січня

У Києві кількість випадків коронавірусу після вихідних значно зменшилась: статистика на 10 січня

Загалом у столиці підтверджено 338 632 випадки COVID-19.

Станом на ранок 10 січня у Києві зафіксовано 398 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 39 випадків менше, ніж 9 січня (437 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 338 632 випадки COVID-19.

Також читайте У Києві учні повернуться в школи після канікул: які обмеження діють

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 318 444 людини ( 282 за добу)

людини ( за добу) померли 8 302 людини (5 за добу)

У Київській області зафіксовано 187 180 випадків COVID-19 (185 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 177 400 людина ( 78 за добу)

людина ( за добу) померли 4 720 людей (0 за добу)

Нагадаємо, в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років. Перевагою під час бустерної ін'єкції буде Moderna або Pfizer незалежно від того, якою вакциною було зроблене раніше щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: