У Києві кількість випадків коронавірусу значно збільшилась: статистика на 8 лютого

Загалом у столиці підтверджено 386 397 випадків COVID-19.

Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 596 випадків більше, ніж 7 лютого (2 266 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 386 397 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 342 118 осіб ( 946 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 606 осіб (7 за добу).

У Київській області зафіксовано 208 322 випадки COVID-19 (1 113 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 186 426 осіб ( 552 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 870 особа (9 за добу).

Нагадаємо, кардіолог розповів, як коронавірус впливає на серце. За його словами, постковідні хворі часто отримують судинні ускладнення, наприклад, ускладнений гіпертонічний криз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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