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У Києві кількість випадків коронавірусу збільшилась утричі: статистика на 11 січня

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У Києві кількість випадків коронавірусу збільшилась утричі: статистика на 11 січня

УНІАН

Загалом у столиці підтверджено 339 824 випадки COVID-19.

Станом на ранок 11 січня у Києві зафіксовано 1192 нових випадки коронавірусу за добу. Це майже утричі більше, ніж 10 січня (398 випадків коронавірусу)

Загалом у столиці підтверджено 338 632 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 319 485 людей (1041 за добу)
  • померли 8 314 людей (12 за добу)

У Київській області зафіксовано 187 439 випадків COVID-19 (259 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 177 994 людини (594 за добу)
  • померли 4 730 людей (10 за добу)

Нагадаємо, у Pfizer заявили, що двох доз її COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від "Омікрона".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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