У Києві кількість випадків коронавірусу трохи зменшилась: статистика на 4 січня

Загалом у столиці підтверджено 334 085 випадків COVID-19.
Станом на ранок 4 січня у Києві зафіксовано 364 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 168 випадків менше, ніж 3 січня (532 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 334 085 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 314 990 людей (285 за добу)
- померли 8 233 людини (16 за добу)
У Київській області зафіксовано 185 988 випадків COVID-19 (108 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 175 691 людина (265 за добу)
- померли 4 672 людини (0 за добу)
Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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