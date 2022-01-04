У Києві кількість випадків коронавірусу трохи зменшилась: статистика на 4 січня

У Києві кількість випадків коронавірусу трохи зменшилась: статистика на 4 січня

Загалом у столиці підтверджено 334 085 випадків COVID-19.

Станом на ранок 4 січня у Києві зафіксовано 364 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 168 випадків менше, ніж 3 січня (532 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 334 085 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 314 990 людей ( 285 за добу)

людей ( за добу) померли 8 233 людини (16 за добу)

У Київській області зафіксовано 185 988 випадків COVID-19 (108 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 175 691 людина ( 2 65 за добу)

людина ( за добу) померли 4 672 людини (0 за добу)

Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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