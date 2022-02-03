У Києві кількість випадків коронавірусу трохи зменшилась: статистика на 3 лютого

У Києві кількість випадків коронавірусу трохи зменшилась: статистика на 3 лютого

Загалом у столиці підтверджено 372 929 випадків COVID-19.

Станом на ранок 3 лютого у Києві зафіксовано 2 437 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 62 випадки менше, ніж 2 лютого (2 499 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 372 929 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 338 697 осіб ( 837 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 540 осіб (16 за добу).

У Київській області зафіксовано 202 922 випадки COVID-19 (1 439 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 184 575 осіб ( 446 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 843 особи (2 за добу).

Нагадаємо, у столиці не виключають можливості закриття усіх шкіл на карантин.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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