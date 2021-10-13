У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 13 жовтня

У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 13 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 241 862 випадки COVID-19.

Станом на ранок 13 жовтня у Києві зафіксовано 978 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 350 випадків більше, ніж 12 жовтня (628 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 241 862 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 223 099 людей ( 218 за добу)

людей ( за добу) померли 5 595 людей (19 за добу)

У Київській області зафіксовано 139 043 випадки COVID-19 (534 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 128 933 людини ( 249 за добу)

людини ( за добу) померли 2 981 людина (20 за добу)

Нагадаємо,третє щеплення вакциною проти коронавірусу ВООЗ рекомендувала робити людям, які мають ослаблений імунітет. Це пов'язано з тим, що двох доз їм може бути недостатньо для повноцінного захисту від коронавірусу.

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