У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 13 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 241 862 випадки COVID-19.
Станом на ранок 13 жовтня у Києві зафіксовано 978 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 350 випадків більше, ніж 12 жовтня (628 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 241 862 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 223 099 людей (218 за добу)
- померли 5 595 людей (19 за добу)
У Київській області зафіксовано 139 043 випадки COVID-19 (534 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 128 933 людини (249 за добу)
- померли 2 981 людина (20 за добу)
Нагадаємо,третє щеплення вакциною проти коронавірусу ВООЗ рекомендувала робити людям, які мають ослаблений імунітет. Це пов'язано з тим, що двох доз їм може бути недостатньо для повноцінного захисту від коронавірусу.
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