У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 11 лютого

У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 11 лютого

Загалом у столиці підтверджено 398 065 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 лютого у Києві зафіксовано 4 104 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 224 випадки більше, ніж 10 лютого (3 880 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 398 065 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 345 988 осіб ( 1 193 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 685 осіб (32 за добу).

У Київській області зафіксовано 212 288 випадків COVID-19 (1 279 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 188 488 осіб ( 871 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 888 осіб (4 за добу).

Нагадаємо, українські вчені розробили нові ПЛР-тести, які можуть одночасно виявляти коронавірус і грип.

Нова хвиля коронавірусу в розпалі: хто в зоні ризику

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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