У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко збільшилась: статистика на 25 січня

Загалом у столиці підтверджено 354 813 випадків COVID-19.

Станом на ранок 25 січня у Києві зафіксовано 1 589 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже у 3,5 рази більше, ніж 24 січня (464 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 354 813 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 331 197 осіб ( 441 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 447 осіб (3 за добу).

У Київській області зафіксовано 193 398 випадків COVID-19 (745 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 181 932 особи ( 2 38 за добу);

особи ( за добу); померли – 4 806 осіб (7 за добу).

Нагадаємо, лікарка-пульмонологиня Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону". "Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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