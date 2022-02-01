У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко збільшилась: статистика на 1 лютого

Загалом у столиці підтверджено 367 993 випадки COVID-19.

Станом на ранок 1 лютого у Києві зафіксовано 2 363 нових випадки коронавірусу за добу. Це у 2,3 раза більше, ніж 31 січня (1 026 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 367 993 випадки COVID-19.

Також читайте США повністю схвалили COVID-вакцину Moderna

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 336 865 осіб ( 873 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 510 осіб (5 за добу).

У Київській області зафіксовано 200 074 випадки COVID-19 (1 174 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 183 778 осіб ( 178 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 837 осіб (6 за добу).

Нагадаємо, київський лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу. Він зазначив, що лихоманка – це правильна захисна реакція нашого організму на вірусне вторгнення. Вона допомагає нам одужати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: