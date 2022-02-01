У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко збільшилась: статистика на 1 лютого

Загалом у столиці підтверджено 367 993 випадки COVID-19.
Станом на ранок 1 лютого у Києві зафіксовано 2 363 нових випадки коронавірусу за добу. Це у 2,3 раза більше, ніж 31 січня (1 026 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 367 993 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 336 865 осіб (873 за добу);
- померли – 8 510 осіб (5 за добу).
У Київській області зафіксовано 200 074 випадки COVID-19 (1 174 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 183 778 осіб (178 за добу);
- померли – 4 837 осіб (6 за добу).
Нагадаємо, київський лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу. Він зазначив, що лихоманка – це правильна захисна реакція нашого організму на вірусне вторгнення. Вона допомагає нам одужати.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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