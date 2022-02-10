У Києві кількість випадків коронавірусу рекордно збільшилась: статистика на 10 лютого

Загалом у столиці підтверджено 393 961 випадок COVID-19.
Станом на ранок 10 лютого у Києві зафіксовано 3 880 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 196 випадків більше, ніж 9 лютого (3 684 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 393 961 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 344 795 осіб (1 377 за добу);
- померли – 8 653 особи (25 за добу).
У Київській області зафіксовано 211 009 випадків COVID-19 (1 373 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 187 617 осіб (631 за добу);
- померли – 4 884 осіб (6 за добу).
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає декілька сценаріїв подальшого життя з коронавірусом. Йдеться про вакцинацію приблизно раз на два роки (у разі розробки універсальної вакцини, яка охоплюватиме всі можливі штами), появу і використання специфічних "бустерів", вакцинація перед початком епідемічного підйому ГРВІ.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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