У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 7 лютого

Загалом у столиці підтверджено 383 535 випадків COVID-19.
Станом на ранок 7 лютого у Києві зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 32 випадки менше, ніж 6 лютого (2 298 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 383 535 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 341 172 особи (307 за добу);
- померли – 8 599 осіб (12 за добу).
У Київській області зафіксовано 207 209 випадків COVID-19 (586 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 186 874 особи (45 за добу);
- померли – 4 861 особа (0 за добу).
Нагадаємо, найближчими двома тижнями Київ може зайти у "червону" зону карантину через зростання захворюваності на коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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