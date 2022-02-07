У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 7 лютого

Загалом у столиці підтверджено 383 535 випадків COVID-19.

Станом на ранок 7 лютого у Києві зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 32 випадки менше, ніж 6 лютого (2 298 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 383 535 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 341 172 особи ( 307 за добу);

особи ( за добу); померли – 8 599 осіб (12 за добу).

У Київській області зафіксовано 207 209 випадків COVID-19 (586 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 186 874 особи ( 45 за добу);

особи ( за добу); померли – 4 861 особа (0 за добу).

Нагадаємо, найближчими двома тижнями Київ може зайти у "червону" зону карантину через зростання захворюваності на коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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