У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 2 лютого

Загалом у столиці підтверджено 370 492 випадки COVID-19.
Станом на ранок 2 лютого у Києві зафіксовано 2 499 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 136 випадків більше, ніж 1 лютого (2 363 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 370 492 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 337 860 осіб (995 за добу);
- померли – 8 524 особи (14 за добу).
У Київській області зафіксовано 201 483 випадки COVID-19 (1 409 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 184 129 осіб (351 за добу);
- померли – 4 841 особа (4 за добу).
Нагадаємо, у столиці не виключають можливості закриття всіх шкіл на карантин. Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти із 425.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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