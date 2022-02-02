У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 2 лютого

Загалом у столиці підтверджено 370 492 випадки COVID-19.

Станом на ранок 2 лютого у Києві зафіксовано 2 499 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 136 випадків більше, ніж 1 лютого (2 363 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 370 492 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 337 860 осіб ( 995 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 524 особи (14 за добу).

У Київській області зафіксовано 201 483 випадки COVID-19 (1 409 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 184 129 осіб ( 351 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 841 особа (4 за добу).

Нагадаємо, у столиці не виключають можливості закриття всіх шкіл на карантин. Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти із 425.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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