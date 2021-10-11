У Києві кількість смертей від коронавірусу перевищила два десятки: статистика на 11 жовтня

У Києві кількість смертей від коронавірусу перевищила два десятки: статистика на 11 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 240 256 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 жовтня у Києві зафіксовано 213 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 107 випадків менше, ніж 10 жовтня (320 випадків коронавірусу). Проте кількість померлих за добу сягнула 21.

Загалом у столиці підтверджено 240 256 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 222 683 людей ( 42 за добу)

людей ( за добу) померли 5 551 людина (21 за добу)

У Київській області зафіксовано 137 997 випадків COVID-19 (72 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 128 496 людей ( 9 за добу)

людей ( за добу) померли 2 946 людей

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.

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