У Києві кількість смертей від коронавірусу перевищила два десятки: статистика на 11 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 240 256 випадків COVID-19.
Станом на ранок 11 жовтня у Києві зафіксовано 213 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 107 випадків менше, ніж 10 жовтня (320 випадків коронавірусу). Проте кількість померлих за добу сягнула 21.
Загалом у столиці підтверджено 240 256 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 222 683 людей (42 за добу)
- померли 5 551 людина (21 за добу)
У Київській області зафіксовано 137 997 випадків COVID-19 (72 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 128 496 людей (9 за добу)
- померли 2 946 людей
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.
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