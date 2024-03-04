У Києві календарна зима увійшла до трійки найтепліших

За даними обсерваторії, всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав лютий - 5,2°С.

Зима у Києві була рекордно теплою та вологою. Середня температура повітря склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в Facebook.

Зазначається, що значно тепліша за звичайну погода обумовила настання метеорологічної весни набагато раніше календарних строків - 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення, що на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату.

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За даними обсерваторії, всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав лютий - 5,2°С.

Загалом за зиму у Києві зареєстровано 14 температурних рекордів. Найхолоднішим днем зими було 9 січня, коли температура опустилась до -15,8 ºС, а найтеплішим – 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 ºС. Опадів цієї зими випало 161 мм, що склало 131% кліматичної норми.

Зима 2023/24 років увійшла до трійки найтепліших за всю історію спостережень / Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику повідомили про незвично ранню весняну повінь.

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