У Києві із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка

У Києві із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка

Тіло перебувало на поверхні води на відстані 10 м від берега.

У Києві із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка.

Подія трапилась 23 червня о 10:55.

Про це повідомляє ДСНС України у Києві.

"До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що у Верблюжій затоці на річці Дніпро, що в Оболонському районі столиці, перебуває тіло людини", - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили, що на поверхні води на відстані 10 м від берега перебуває тіло чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було вилучено та передано слідчо-оперативній групі для встановлення обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, на Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега.

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