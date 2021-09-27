У Києві із щебеню створили фігури українських козаків: став відомий автор шедевра (фото)

Автором композиції виявився звичайний майстер з укладання тротуарної плитки.
У Києві на Оболоні на купі щебеню перехожі помітили фігури українських козаків.
Фігури, схожі на Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка та Івана Сірка, з'явилися у ніч проти 21 вересня на вулиці Маршала Малиновського.
Невдовзі знайшовся автор композиції з щебеню на ім'я Руслан.
Про це повідомили "Дарницькі вісті".
"Знайшовся автор шедевра з щебеню, який недавно помітили на вул. Малиновського. Ним виявився звичайний майстер з укладання тротуарної плитки. Знайомтеся, Руслан. Талант пропадає", - йдеться у дописі під фото.
Нагадаємо, у Києві будівлю рятувальників прикрасили найбільшим стінописом, намальованим дівчатами.