У Києві ІТ-спеціалісти співпрацювали з окупантами (фото)

У Києві ІТ-спеціалісти співпрацювали з окупантами (фото)

Чоловіки переїхали до з Донеччини до Києва у 2014 році та налагодили бізнес.

У Києві двом підприємцям зі сфери ІТ повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Чоловіки співпрацювали з російськими окупантами, зокрема з представниками "силового блоку ДНР".

Про це повідомили Київській міській прокуратурі.

Підозрювані в 2014 році приїхали до столиці та налагодили бізнес у сфері інформаційних технологій. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, чоловіки систематично надавали послуги окупантам за гроші.

Правопорушники забезпечували функціонування програмного забезпечення для ведення господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями держави-агресорки та незаконних органів влади, створених на окупованій території Донецької області.

Наразі обвинувальний акт відносно фігурантів скеровано до суду. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, в Одеській області відбувається контрдиверсійна операція. У регіоні правоохоронці затримали бойовика з позивним "Ахмад". Його засуджено до 15 років ув'язнення.

Фото: Прокуратура міста Києва

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