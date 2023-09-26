У Києві історична пам'ятка під загрозою знищення: Мінкульт відреагував

Демонтаж цієї памʼятки - це порушення Закону України про охорону культурної спадщини.

Міністерства культури та інформаційної політики України закликає зупинити незаконні дії проти історичної пам'ятки на вулиці Рейтарській, 37 у Києві.

Про це йдеться на сайті Мінкульту.

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Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв зазначив, що демонтаж цієї памʼятки - це порушення Закону України про охорону культурної спадщини та статті 37-2, яка вимагає обов’язкове врахування рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед проведенням робіт.

"Очевидно, що прямо зараз незаконні роботи свідомо проводяться з метою знищити матеріальну структуру історичної садиби Києва", - підкреслив він.

Карандєєв наголосив, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не схвалював проведення таких робіт, оскільки забудовник не провів інформування Комітету та не отримав жодних рекомендацій.

Нагадаємо, пам'ятники Щорсу та Пушкіну позбавлять охоронного статусу, тоді їх можна буде демонтувати.

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