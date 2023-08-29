У Києві іноземець у костюмі Бетмена намагався переплисти Дніпро: його довелося рятувати просто посеред річки

Іноземець, 1995 року народження, хотів переплисти річку, для антуражу він надягнув маску супергероя, але течія виявилася все одно йому не під силу.

У Києві іноземець у костюмі Бетмена намагався переплисти Дніпро, але ледь не втопився. На щастя, потерпілого помітив очевидець та звернувся по допомогу до співробітників річкової поліції.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався ввечері 28 серпня.

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"На спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що посеред річки Дніпро з останніх сил на воді тримається чоловік. На порятунок плавця відразу вирушили поліцейські відділу поліції в річковому порту "Київ". Діставши "Бетмена" з води на катер, правоохоронці встановили його особу. Це - іноземець, 1995 року народження, який хотів переплисти річку. Для антуражу чоловік надягнув маску супергероя, втім течія виявилася все одно йому не під силу. На щастя, ця пригода завершилась для чоловіка добре", - розповіли у поліції.

Бетмен у Дніпрі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Загалом, від початку літнього сезону водний патруль врятував вісьмох людей, які, не розрахувавши свої сили, ледь не потонули у річці.

Поліція вкотре закликає громадян поводитися відповідально під час відпочинку на воді - не вживати алкоголь, не пірнати у незнайомих місцях та не запливати далеко від берега, адже це може призвести до травмувань та загибелі.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано три температурних рекорди 27 серпня. Максимальна температура повітря у неділю після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

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