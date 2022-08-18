У Києві іноземець стріляв в авто киянина, коли той перелаштувався в іншу смугу, щоб швидше проїхати блокпост

У результаті чого між двома чоловіками виник словесний конфлікт, а далі керманич автівки Toyota Land Cruiser дістав пістолет, вистрелив у автомобіль опонента і втік.

У Києві слідчі Оболонського управління поліції повідомили про підозру чоловіку, який стріляв в авто киянина.

Водій намагався перелаштуватись в єдину смугу для проїзду одного зі столичних блокпостів, а керманич іншого авто його не пропустив. Між чоловіками виник конфлікт, а у подальшому один із них здійснив кілька пострілів по автівці опонента.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в його автомобіль марки Range Rover біля одного з блокпостів невідомий на авто Toyota Land Cruiser здійснив декілька пострілів та поїхав. На місце події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар, поліцейські встановили всі обставини події та задокументували злочин.

"Ми з’ясували, що наближаючись до одного з блокпостів, розташованого в напрямку виїзду з Києва, водій автомобіля Toyota Land Cruiser намагався перелаштуватись у праву смугу для більш швидкого проїзду, а водій авто Range Rover його не пропустив. У результаті чого між двома чоловіками виник словесний конфлікт, а далі керманич автівки Toyota Land Cruiser дістав пістолет, вистрелив у автомобіль опонента і втік", - Бондар.

Правоохоронці затримали раніше не судимого іноземця, 1965 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені речові докази направлені на проведення експертного дослідження.

Слідчі за процесуального погодження з Оболонською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру поліцейському та двом його спільникам за незаконне заволодіння автівкою та продаж інформації з державних баз.

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