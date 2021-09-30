У Києві іноземець "поставив на лічильник" місцевого мешканця та вимагав повернення вигаданого боргу

Зловмисник з погрозою застосування насильства та вбивства вимагав у потерпілого 5 тисяч доларів США.

У Києві іноземець "поставив на лічильник" місцевого мешканця та вимагав повернення вигаданого боргу.

Зловмисник з погрозою застосування насильства та вбивства вимагав у потерпілого 5 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисник визначив графік передачі грошових коштів частинами та за порушення його строків збільшував суму вигаданої заборгованості на власний розсуд.

Іноземця затримали на гарячому під час отримання ним чергового платежу від потерпілого.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Також встановлено, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання, шахрайство, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо, викрито групу псевдополіцейських, які займалися розбоями та вимаганням на території Києва.

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