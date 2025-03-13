У Києві іноземець побив інспектора з паркування: з'явилися фото та відео

У Києві іноземець побив інспектора з паркування. Подія сталася у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва.

У середу, 12 березня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від інспектора з паркування про те, що на нього напав водій легкового автомобіля Skoda Fabia. Заявник розповів, що порушник припаркував транспортний засіб на вулиці Шолуденка перед нерегульованим пішохідним переходом, створюючи загрозу для громадян, яким через це була обмежена видимість дороги.

"Інспектор склав стосовно водія повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, а коли це побачив порушник, що перебував в автівці, він напав на нього і завдав удару по обличчю. Після скоєного зловмисник втік", – повідомили у поліції.

У Києві водій-іноземець побив інспектора з паркування / Фото: Поліція Києва / Facebook

Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу управління поліції встановили особу підозрюваного – ним виявився 40-річний іноземець, якого патрульні поліцейські розшукали у Святошинському районі столиці.

У Києві водій-іноземець побив інспектора з паркування / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. За скоєне чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Києві водій-іноземець побив інспектора з паркування

Нагадаємо, схожа подія сталася на днях у Голосіївському районі Києва. Водій автомобіля Mercedes-Benz побив інспекторку з паркування, яка виписала йому штраф за відсутність оплати.

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