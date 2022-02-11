У Києві іноземець обікрав дівчину за її ж столиком у кафе: фото

У Києві іноземець обікрав дівчину за її ж столиком у кафе: фото

Скориставшись тим, що відвідувачка кафе відволіклась, зловмисник поцупив її смартфон.

У Києві іноземець обікрав дівчину за її ж столиком у кафе.

Скориставшись тим, що відвідувачка кафе відволіклась, зловмисник поцупив її смартфон. Однак втекти із викраденим йому завадили працівники поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання території Печерського району працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку затримали чоловіка, який викрав мобільний телефон у відвідувачки кафе на вулиці Велика Васильківська. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин", - йдеться у повідомленні поліції.

Як з’ясувалося, чоловік зайшов до кафе, та скориставшись неуважністю однієї із відвідувачок, поцупив зі столика мобільний телефон. Фігуранта затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше несудимий іноземець, 1987 року народження.

Поліція Києва / Facebook

Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Тепер йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, під Києвом затримано серійних крадіїв, які проникали до крамниць. З'ясувалося, що 52-річний мешканець Ржищева запропонував 17-річному односельчанину підзаробити шляхом крадіжок.

Читайте також: