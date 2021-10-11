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У Києві Hyundai виїхав на зустрічну та протаранив Ford: водій втік з місця ДТП

У Києві Hyundai виїхав на зустрічну та протаранив Ford: водій втік з місця ДТП

Telegram-канал "Вартові Еспресо"

Свідки кажуть, що призвідник аварії знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

У Києві на столичній Троєщині водій Hyundai виїхав на зустрічну та протаранив Ford. 

Про це у Telegram-каналі інформують "Вартові Еспресо". 

Після інциденту він втік з місця пригоди. Свідки кажуть, що призвідник аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

У результаті пригоди водій Ford отримав травми, проте від госпіталізації відмовився. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. 

Винуватця аварії вдалося швидко затримати силовикам.

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