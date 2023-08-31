У Києві хочуть побудувати за 300 млн грн тенісні корти: замовник – Міністерство спорту

За ці гроші планують ремонт будівель, кортів і придбання обладнання.

У Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр, тож оголосили тендер на ремонт будівель і тенісних кортів на майже 308 млн грн.

Про це свідчить інформація на сайті держзакупівель Prozorro.

Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів у Києві на 307 млн 831 тис. 733 грн оголосило Міністерство молоді та спорту України.

В інформації вказано про плани створити Національний тенісний центр у столиці та придбати обладнання для нього. Цей центр хочуть організувати на базі держпідприємства "ЦУТБ "Льодовий стадіон" на проспекті Академіка Глушкова, 9.

Тендер від Міністерства спорту на ремонт будівель і тенісних кортів у Києві / Скриншот

До слова, напередодні громадськість обурила звістка про те, що у Кременчуці дитсадочок оголосив тендер на придбання кухонного термометра за 384 млн грн.

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