У Києві хлопець, втікаючи від бійки, загинув під колесами авто

Від удару автомобіль перекинуло на дах.

В Києві на бульварі Перова хлопець, який нібито втікав від бійки, трагічно загинув під колесами авто.

Про це повідомив Київ Оперативний.

За попередньою інформацією, група молодих людей зчинила бійку просто посеред тротуару. Один з молодиків почав тікати і раптово вибіг на дорогу, де потрапив під колеса автомобіля Lexus.

Хлопець помер миттєво ще до приїзду бригади швидкої.

Повідомляється, що від удару автомобіль перекинуло на дах.

Деталі трагічного ДТП з’ясовують.

Нагадаємо, у Київській області увечері в суботу, 20 листопада, у місті Вишневе сп'яніла водійка Mazda спричинила подвійну дорожньо-транспортну пригоду і заснула просто в салоні авто.

У Києві хлопець втікав від бійки і загинув під колесами авто

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