У Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті: фото

Тепер 23-річному кривднику загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті.
Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, а кривднику за нанесення тяжких тілесних ушкоджень повідомлено про підозру.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До поліції звернувся 30-річний чоловік та повідомив, що у під’їзді будинку на вулиці Кирпоноса його побив товариш. Аби з’ясувати деталі інциденту, оперативний черговий направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу, оперативників та лікарів.
Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, протягом години співробітники карного розшуку затримали ймовірного підозрюваного.
"Ми з’ясували, що 23-річний киянин домовився про зустріч зі своїм товаришем за місцем його мешкання. Під час зустрічі вони посварились через грошовий борг, тож гість побив биткою боржника та втік з місця скоєння злочину. У ході оперативно-розшукових заходів ми затримали місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив Падюк.
Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.
Слідчі повідомили затриманому про підозру. Тепер 23-річному фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік викинув із вікна багатоповерхівки п'ять новонароджених цуценят. Четверолапі загинули на місці.
Читайте також:
- Пожежа у костелі святого Миколая, дрифт біля Софії та шкарпетки під забороною: яким був 2021 рік для Києва
- Спалаху "Омікрону" бути: епідеміологиня Катерина Сояк про нову загрозу COVID-19 та чи варто боятися щепленим
- Вихідні на новорічні свята 2022 року в Україні: календар свят, погода, як працюватимуть банки
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося