У Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті: фото

У Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті: фото

Тепер 23-річному кривднику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті.

Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, а кривднику за нанесення тяжких тілесних ушкоджень повідомлено про підозру.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції звернувся 30-річний чоловік та повідомив, що у під’їзді будинку на вулиці Кирпоноса його побив товариш. Аби з’ясувати деталі інциденту, оперативний черговий направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу, оперативників та лікарів.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, протягом години співробітники карного розшуку затримали ймовірного підозрюваного.

"Ми з’ясували, що 23-річний киянин домовився про зустріч зі своїм товаришем за місцем його мешкання. Під час зустрічі вони посварились через грошовий борг, тож гість побив биткою боржника та втік з місця скоєння злочину. У ході оперативно-розшукових заходів ми затримали місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив Падюк.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Тепер 23-річному фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік викинув із вікна багатоповерхівки п'ять новонароджених цуценят. Четверолапі загинули на місці.

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