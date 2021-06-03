У Києві хакери організували нелегальний бізнес і "заробили" на ньому мільйони гривень

Слідчі дії за фактом злочину тривають.

Правоохоронці припинили діяльність підпільного телекомунікаційного центру. Організатори привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі в міжнародних інвестиційних проєктах. Від початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Про це в четвер, 3 червня, повідомляє пресслужба СБУ.

"Нелегальний бізнес організували двоє громадян України і іноземець. Вони розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах і криптовалютних проєктах. Вони також створили мережу так званих фішингових вебресурсів - копій сайтів міжнародних інвесткомпаній", - йдеться у повідомленні.

Потенційних інвесторів організатори заманювали на підконтрольні ресурси через ботмережу рекламних акаунтів в популярних соцмережах. Потім зловмисники втручалися в роботу систем електрозв'язку і дзвонили "жертвам" з підмінених іноземних номерів телефонів. Вони виманювали гроші нібито для інвестицій і привласнювали їх.

"Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалюти, електронних систем і банківських карт. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" - людей, банківські картки яких є "транзитними" для привласнених коштів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Крім того, зловмисники заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншими шахрайськими проєктами. Задокументовано, що до угоди організатори залучили понад 100 найманих працівників.

"Під час обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої; зразки програмного забезпечення, що використовуються для привласнення коштів і виведення їх на криптогаманці; інші докази протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Слідчі дії за фактом злочину тривають.

Нагадаємо, що в Україна діяла шахрайська фінансова піраміда, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників на суму понад 150 млн грн. Діяльність злочинців викрили кіберполіцейські.

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