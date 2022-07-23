У Києві хакер викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами РФ

Хакер спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

Служба безпеки України в Києві затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами РФ.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з повідомленням, хакер спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

"Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем", - зазначають в СБУ.

Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб.

В СБУ зазначають, що під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Фото: СБУ

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ворожі хакери розсилають на електронні пошти українців небезпечні листи з "вакансіями на роботу".

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