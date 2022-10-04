У Києві група працівників медзакладу нарахувала 10 млн гривень фіктивним працівникам

У Києві під суд відправили групу посадовців медзакладу. Вони нарахували 10 млн гривень зарплатні фіктивним працівникам.

У Києві група посадовців медзакладу нарахувала 10 млн гривень зарплатні фіктивним працівникам. Гроші пізніше вони ділили між собою.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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Як стало відомо, до складу групи посадовців входили директор медзакладу, три його заступники та головний бухгалтер. Для того, що заволодіти коштами, вони вносили фейкову інформацію до наказів про прийняття на роботу осіб на різні посади, які фактично у закладі не працювали.

“За такою схемою учасники оборудки незаконно нарахували та виплатили фіктивним працівникам понад 10 млн грн зарплати. Отримані в такий спосіб кошти розподілили між собою. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна”, -розповіли в МВС України.

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ про визнання нікчемними документів Путіна про анексію території України.

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