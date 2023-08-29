У Києві група осіб збувала підроблені долари США та вогнепальну зброю з боєприпасами: фото

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено $15 тисяч номіналом $100 з ознаками підробки, понад 25 кг речовини рослинного походження, зброю та боєприпаси.

У Києві викрито групу осіб, які збували підроблені долари США та вогнепальну зброю з боєприпасами.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Група осіб на території Києва організувала збут підроблених доларів США та вогнепальної зброї з боєприпасами до неї. У ході слідства правоохоронці провели оперативну закупку автоматичної зброї та підроблених американських доларів, після чого на гарячому затримали трьох учасників групи", - йдеться у повідомленні.

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Надалі за результатами 16 санкціонованих обшуків були затримані ще двоє учасників групи.

Під час обшуків, які були проведені за місцем проживання фігурантів, правоохоронці вилучили 15 тисяч доларів США номіналом 100 доларів з ознаками підробки, понад 25 кг речовини рослинного походження, зброю та боєприпаси.

Фото: прокуратура Києва

Наразі п’ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та чотирьом з них повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.

Фото: прокуратура Києва

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть рекетирів, що маскувалися під бійців добробатів.

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