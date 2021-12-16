Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн грн.

У Києві група осіб збувала фальсифіковані ліки онкохворим.

У ході досудового розслідування встановлено, що міжнародними рейсовими автобусами та літаками до України з інших країн надходили фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи. Учасники схеми організовували збут вказаних препаратів на території Києва і інших міст.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

16 грудня 2021 року на підставі ухвал суду з метою відшукування фальсифікованих лікарських засобів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведено обшуки, під час яких вилучено значну кількість медичних препаратів, грошові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти.

Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають.

Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві силовики припинили діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодійних лікарських засобів на території України у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

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