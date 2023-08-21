У Києві група дітей вилізла на верхні поверхи недобудованої багатоповерхівки: що відомо (фото)

У Києві група дітей залізла на верхні поверхи недобудованої багатоповерхівки на Бальзака. Шукачів пригод спустили на землю за півтори години.

Про це пише "Великий Київ".

Як можна розгледіти з кадрів, знятих нині на Бальзака, щонайменше п'ятеро дітей зайшли у будівлю, де не ведуться роботи та яка має понад 15 поверхів. Згодом дорослі, яким видно будівлю з вікна помешкання, помітили, як діти пробралися на останній поверх коробки новобуду.

На місце події небайдужі кияни намагалися викликати поліцію. Проте машини з правоохоронцями не дочекалися.

Зрештою, дітей нагорі побачили ще й охоронці, які чергували неподалік. Вони почали гукати та просити групу дітей спуститися.

Охоронці піднялися нагору та звели на землю неповнолітніх, які наражали себе на небезпеку.

Дітей звели донизу охоронці недобудованої багатоповерхівки

Нагадаємо, у Києві на вулиці виявили тіла двох дівчат. Ймовірно йдеться про парне самогубство.

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