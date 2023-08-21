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У Києві група дітей вилізла на верхні поверхи недобудованої багатоповерхівки: що відомо (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві група дітей вилізла на верхні поверхи недобудованої багатоповерхівки: що відомо (фото)

Шукачі пригод провели на верхніх поверхах новобудови понад годину / Фото: bigkyiv.com.ua

Діти провели на небезпечній висоті півтори години.

У Києві група дітей залізла на верхні поверхи недобудованої багатоповерхівки на Бальзака. Шукачів пригод спустили на землю за півтори години.

Про це пише "Великий Київ".

Як можна розгледіти з кадрів, знятих нині на Бальзака, щонайменше п'ятеро дітей зайшли у будівлю, де не ведуться роботи та яка має понад 15 поверхів. Згодом дорослі, яким видно будівлю з вікна помешкання, помітили, як діти пробралися на останній поверх коробки новобуду.

На місце події небайдужі кияни намагалися викликати поліцію. Проте машини з правоохоронцями не дочекалися.

Зрештою, дітей нагорі побачили ще й охоронці, які чергували неподалік. Вони почали гукати та просити групу дітей спуститися.

Охоронці піднялися нагору та звели на землю неповнолітніх, які наражали себе на небезпеку.

Дітей звели донизу охоронці недобудованої багатоповерхівки / ©
Дітей звели донизу охоронці недобудованої багатоповерхівки

Нагадаємо, у Києві на вулиці виявили тіла двох дівчат. Ймовірно йдеться про парне самогубство. 

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Дата публікації
Перегляди
1495
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