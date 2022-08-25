У Києві громадський транспорт повертається до звичайного графіка роботи

Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.

Столичний громадський транспорт повертається до звичайного графіка роботи: метрополітен знову працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про відправлення останніх поїздів можна отримати за посиланням.

Водночас у режимі укриття метро працює цілодобово.

Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись за посиланням.

"Сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку "Київ Цифровий". Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену", - підсумували у КМВА.

Нагадаємо, у Києві перейменовано 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

У центрі Києва триває "парад" знищеної російської техніки

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