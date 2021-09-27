У Києві громаді повернули земельну ділянку в нижньому каскаді Совських ставків

У Києві громаді повернули земельну ділянку в нижньому каскаді Совських ставків

Вартість ділянки складає 614 млн грн.

У Києві громаді повернули земельну ділянку площею 19 га в нижньому каскаді Совських ставків.

Вартість ділянки складає 614 млн грн.

Також читайте У Києві замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками: відео з дрона

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Завдяки зусиллям Київської міської прокуратури виконано рішення суду та повернуто територіальній громаді міста Києва земельну ділянку площею 19 га вартістю 614 млн гривень, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків, що у Голосіївському районі Києва", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у 2008 році між Київською міською радою та товариством укладено договір оренди земельної ділянки, умовами якого передбачено її забудову протягом трьох років з моменту укладення договору.

Однак з 2008 року товариство у порушення вимог чинного законодавства та договору оренди землі так і не приступило до забудови спірної земельної ділянки, що позбавило територіальну громаду можливості отримати об’єкт, який буде сприяти розвитку рекреаційної інфраструктури міста Києва.

При цьому територія земельної ділянки утримувалась товариством у неналежному стані, у зв’язку з чим прибирання вказаної території систематично здійснюється комунальними службами Голосіївського району міста Києва.

За вказаних обставин прокуратура звернулась з позовом до суду.

Рішенням господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного суду, позов прокуратури задоволено.

Наразі рішення суду виконано в повному обсязі шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення товариству права оренди та фактичного повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Нагадаємо, у Києві громаді повернули землю у парку "Нивки", яку Київрада незаконно віддала під забудову.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання