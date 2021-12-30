У Києві грабіжники виштовхали потерпілого з автомобіля просто на ходу: фото

У Києві грабіжники виштовхали потерпілого з автомобіля просто на ходу: фото

Подія сталася зранку 30 грудня поблизу станції метро Гідропарк.

У Києві грабіжники виштовхали потерпілого з автомобіля просто на ходу.

Подія сталася зранку 30 грудня поблизу станції метро "Гідропарк".

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зі слів заявника, він відпочивав у ресторані на вулиці Хрещатик, де познайомився з компанією чоловіків. Нові знайомі запропонували заявнику продовжити відпочинок в іншому закладі, на що той погодився. Дорогою, незнайомці відібрали у чоловіка мобільний з навушниками та виштовхали з авто.

30-річний потерпілий надав опис кривдників та автомобіля. Інспектори передали орієнтування колегам та розпочали пошуки.

Схожий за орієнтуванням автомобіль та громадян у ньому охоронці порядку помітили та зупинили на бульварі Перова. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили заявлений телефон та навушники.

Для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції.

Нагадаємо, у Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті.

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