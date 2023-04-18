У Києві готуються до піку паводків: які райони опинилися під загрозою "великої води"

Станом на 18 квітня аварійних підтоплень у столиці немає.

У Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Усі столичні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Наголошується, що очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

"Можливе подальше підтоплення місць відпочинку на острові Труханів, "Гідропарк", парк Муромець; часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок", - йдеться у повідомленні.

Тим часом станом на ранок 18 квітня аварійних підтоплень у Києві немає. Зазначається, що відбувається пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - ІІ - "помаранчевий".

Підтоплення ще є у парку "Муромець", Гідропарку, на Трухановому острові, у Галерній затоці, Корчуватому, на приватним ділянкам у районі Осокорків.

До слова, всі потрібні служби міста Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Тому 19 квітня, завчасно, до настання піка паводка, будуть проведені спеціальні навчання.

"Київ готується. Київ буде захищений. Тож прошу усіх мешканців зберігати спокій, не панікувати", - наголосив керівник КМВА Сергій Попко.

Велика вода на Київщині

Мешканців Києва і області попереджають про небезпечні гідрологічні явища. У регіоні було оголошено ІІ рівень небезпеки. Весняне водопілля та тривалі дощі спричинили підтоплення територій у столиці та на Київщині. Чи не найгірша ситуація в Іванкові, де водою затопило вулиці населеного пункту.

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан каже, що через паводок постраждали населені пункти у Вишгородському, Броварському та частково - в Бориспільському районі. Жертв та постраждалих внаслідок паводків немає. Найбільша проблематика - затоплення домогосподарств.

Через сильні опади протягом останніх днів зафіксовано підняття води у Дніпрі. У Києві підтопило міський парк "Наталка" та всю берегову зону. Під водою опинилася частина набережної від самого парку до Поштової площі.

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