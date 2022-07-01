У Києві готують школи до 1 вересня: як навчатимуться діти

У Києві готують школи до 1 вересня: як навчатимуться діти

Діти мають сісти за парти 1 вересня. Для цього в столичних школах облаштують укриття.

У Києві готують школи до нового навчального року. Його планують розпочати стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн.

Про це повідомили в КМДА.

Прилеглі до шкіл території перевірять на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також тривають перевірки укриттів у школах. Там підготують запаси води, медикаментів та решти необхідного. У школах, де немає укриття, облаштують сховище поруч.

На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок вигадала спосіб, як може допомогти ЗСУ. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.

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