За попередніми даними, хлопець отримав забій спини та тазу.

У Києві госпіталізували підлітка, який впав з третього на другий поверх недобудови.

Подія сталася 17 червня близько 19:00.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби 102, що на вул. Юлія Іллєнка, 42, що у Шевченківському районі столиці, в недобудованій будівлі впала дитина, яка потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"Рятувальники встановили, що у триповерховій недобудові гуляли підлітки та один з них упав з третього поверху на другий. Вогнеборці за допомогою бензорізу зрізали ґрати, якими був заварений вхід на другий поверх та за допомогою медичних нош доправили хлопчика 2007 року народження медикам", - розповіли у ДСНС.

Підлітка з попереднім діагнозом "забій спини та тазу" госпіталізували до дитячої лікарні "Охмадит".

Нагадаємо, в Ірпені 5-річна дитина застрягла головою у металевій альтанці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання