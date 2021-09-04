У Києві горів костел Святого Миколая: всі подробиці про масштабну пожежу

Причини займання наразі встановлюються.

У п'ятницю ввечері, 3 вересня, у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. На щастя, потерпілих немає.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про надзвичайну подію.

Що сталося

Як повідомили у ДСНС України у м. Києві, 3 вересня о 21:49 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Великій Васильківській, 77, що у Печерському районі столиці. По прибуттю до місця події було встановлено, що пожежа виникла на 1 та 2 поверсі органого залу з розповсюдженням на покрівлю.

О 22:41 пожежу було локалізовано на площі 80 кв.м, а о 23:26 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки а також 80 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Наслідки пожежі

Внаслідок масштабної пожежі у католицькому костелі Святого Миколая постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. Відео із середини храму після пожежі опублікував у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

У Києві горить костел Святого Миколая

Користувачі соцмереж, зокрема деякі журналісти та представники католицької церкви в Україні, писали, що концертний орган згорів дотла.

"Серед знищень - тільки концертний орган, який згорів дотла та одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому й зупинилася", - написав на свої сторінці у Facebook єпископ Києво-Житомирської дієцезії в Україні Віталій Кривицький.

Які причини займання

Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, загоряння виникло під час репетиції.

"Площа пожежі – 80 кв м. Але ключове – по-перше, її ліквідовано без жертв. По-друге, значної шкоди будівлі не завдано", - написав він у своєму Telegram-каналі та додав, що окреме питання – ступінь пошкодження органу.

За його словами, наразі з приводу цього вже розпочато розслідування, до якого вже приєдналася Нацполіція. І головне – вже з’ясовуються причини загоряння, зазначив Ткаченко та наголосив, що триматиме розслідування на особистому контролі.

У ДСНС також повідомляли, що причини займання ще встановлюють.

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

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