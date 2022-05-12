У Києві горів кінотеатр: фото, відео

У середу, 11 травня, о 23:50 у Києві спалахнула пожежа на вул. Героїв Севастополя, 44, що у Солом'янському районі столиці.

Загорання сталось у будівлі нечинного кінотеатру.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у м. Києві.

"У 3-поверховому нечинному кінотеатрі, розміром 50х 20 м в глядацькій залі на 1-поверсі виникла пожежа з розповсюдженням на 2-й та 3-й поверхи. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Пожежа поширилась на площі 350 кв. м. Рятувальникам вдалося її ліквідувати о 01:54 год. 12 травня.

До гасіння пожежі задіяли 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 вогнеборців.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронцці.

Жертв та постраждалих немає.

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