У Києві горів бізнес-центр: надзвичайники врятували дитину, яка застрягла в ліфті

У Києві горів бізнес-центр: надзвичайники врятували дитину, яка застрягла в ліфті

Жертв і постраждалих немає.

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в сауні бізнес-центру в Дарницькому районі. До гасіння залучено 40 осіб та дев'ять одиниць техніки ДСНС.

Про це у суботу, 4 вересня повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 18:18 надійшла інформація про пожежу в Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А в приміщенні восьмого поверсі бізнес-центру "Колізей". Вогонь поширився на покрівлю площею близько 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведення рятувальниками розвідки між 7 і 8 поверхами з ліфтової кабіни вдалося врятувати дитину (2005 р.н.), яка була заблокована.

Зазначається, що 19:22 пожежа в приміщенні сауни фітнес-центру і частково покрівлі бізнес-центру локалізована на площі 100 кв. м, а о 19:30 - ліквідована.

Нагадаємо:

У п'ятницю ввечері, 3 вересня, у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. На щастя, потерпілих немає.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про надзвичайну подію.

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