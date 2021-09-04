У Києві горів бізнес-центр: надзвичайники врятували дитину, яка застрягла в ліфті

Жертв і постраждалих немає.
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в сауні бізнес-центру в Дарницькому районі. До гасіння залучено 40 осіб та дев'ять одиниць техніки ДСНС.
Про це у суботу, 4 вересня повідомляє пресслужба ДСНС.
"О 18:18 надійшла інформація про пожежу в Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А в приміщенні восьмого поверсі бізнес-центру "Колізей". Вогонь поширився на покрівлю площею близько 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення рятувальниками розвідки між 7 і 8 поверхами з ліфтової кабіни вдалося врятувати дитину (2005 р.н.), яка була заблокована.
Зазначається, що 19:22 пожежа в приміщенні сауни фітнес-центру і частково покрівлі бізнес-центру локалізована на площі 100 кв. м, а о 19:30 - ліквідована.
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- У п'ятницю ввечері, 3 вересня, у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. На щастя, потерпілих немає.
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