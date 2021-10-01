У Києві горить гімназія: дітей евакуюють (відео)

В інженерній гімназії на Княжому Затоні сталося закорочення в електропроводці.

У Києві горить гімназія: дітей евакуюють.

В інженерній гімназії на Позняках, на вул. Княжий Затон, 12А, сталося закорочення в електропроводці.

Про це повідомив паблік "Оперативний" та оприлюднив відео.

"Закорочення сталося в їдальні гімназії, з подальшою пожежею. З будівлі проведена евакуація учнів та персоналу. Зараз на місце прибули пожежні розрахунки. Поки інформація про постраждалих немає", - повідомили ДСНС Києва.

Прямо зараз якесь серйозне задимлення у Київській інженерній гімназії, що на Княжому Затоні, 12А. Дітей евакуювано. Очікують на рятувальників ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується. Опубліковано Оперативний Пʼятниця, 1 жовтня 2021 р.

Судячи з відео, учні не дуже засмучені та налякані, вони фільмують пожежу на телефони та посміхаються.

Нагадаємо, у Києві на Русанівських садах сталася пожежа у приватному будинку, там живцем згорів 43-річний чоловік.

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