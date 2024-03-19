У Києві горіла квартира: загинула жінка (фото і відео)

На відео пожежі видно густий темний дим, який валить із квартири.

У Києві спалахнула пожежа 19 березня у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло знайшли рятувальники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в м. Києві.

19 березня о 06:37 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Романа Ратушного у Солом'янському районі столиці. Загоряння сталось у квартирі на п’чтому поверсі житлового будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло жінки.

Надзвичайники вивели на свіже повітря трьох людей із сусідніх помешкань.

Пожежу вдалося загасити 7:07. ЇЇ причину встановлюватимуть правоохоронці.

Мешканці розташованого поряд будинку зняли на відео пожежу у квартирі навпроти. На кадрах видно густий темний дим, який валить із житла. А в ДСНС опублікували фото зі згорілої квартири після гасіння вогню.

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Фото з місця пожежі у квартирі на вулиці Романа Ратушного в Києві / Фото: Управління ДСНС Києва

Фото з місця пожежі у квартирі на вулиці Романа Ратушного в Києві / Фото: Управління ДСНС Києва

Фото з місця пожежі у квартирі на вулиці Романа Ратушного в Києві / Фото: Управління ДСНС Києва

До слова, напередодні в КМВА повідомили про абсолютний максимум підняття рівня води у Дніпрі від початку 2024 року. Аварійні підтоплення поки що не зафіксовані.

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