У Києві горіла квартира: загинула жінка (фото і відео)

На відео пожежі видно густий темний дим, який валить із квартири.
У Києві спалахнула пожежа 19 березня у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло знайшли рятувальники.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в м. Києві.
19 березня о 06:37 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Романа Ратушного у Солом'янському районі столиці. Загоряння сталось у квартирі на п’чтому поверсі житлового будинку.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло жінки.
Надзвичайники вивели на свіже повітря трьох людей із сусідніх помешкань.
Пожежу вдалося загасити 7:07. ЇЇ причину встановлюватимуть правоохоронці.
Мешканці розташованого поряд будинку зняли на відео пожежу у квартирі навпроти. На кадрах видно густий темний дим, який валить із житла. А в ДСНС опублікували фото зі згорілої квартири після гасіння вогню.
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