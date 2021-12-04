У Києві горіла багатоповерхівка: довелося евакуювати три десятки людей

У Києві горіла багатоповерхівка: довелося евакуювати три десятки людей

Інцидент обійшовся без жерт та постраждалих.

Увечері суботи, 4 грудня, спалахнула квартира на 12-му поверсі 16-поверхівки на вул. Миколи Ушакова, 4-А, в мікрорайоні Біличі в Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

"До місця виклику одразу ж було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Не гаючи часу, бійці одразу ж приступили до евакуації мешканців з верхніх поверхів та до гасіння пожежі", - ідеться в повідомленні.

Протягом години пожежу повністю загасили.

Чп Киев Ушакова 14 а Академгородок горит 12 этаж На месте спасатели гсчс. Очень часто в городе пожара в жилом секторе мешают тушить местные жители, хаотично паркующие свои автомобили повсюду. Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 4 грудня 2021 р.

ГУ ДСНС у Києві

"Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 30 осіб. На місці події було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної техніки та 33 особи особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", - зазначили рятувальники.

Унаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Що саме стало причиною загорання, має з'ясувати слідство.

ГУ ДСНС у Києві

ГУ ДСНС у Києві

ГУ ДСНС у Києві

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