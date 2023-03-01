У Києві горе-підприємець постачав військовим небезпечні для здоров'я консерви

Виготовлена підприємством продукція виявилася неякісною та небезпечною для споживання.

У Києві недобросовісний підприємець виготовляв для військових за державні кошти небезпечну для споживання їжу.

Про це інормують поліція Києва і Київська міська прокуратура.

Після початку повномасштабного вторгнення горе-підприємець і військова частина Нацгвардії уклали договори на закупівлю консервів тушкованої свинини, а також консервів гречаної та перлової каш зі свининою на суму близько 9 мільйонів гривень.

Правоохоронці відправили продукцію на проведення лабораторних досліджень. Згідно висновків експертів, консервна продукція непридатна для вживання. Консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є небезпечнимм для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині медики вимагали гроші за лікування пораненого військового з його матері.

Також ТСН.ua зібрав всі подробиці гучних корупційних скандалів в Кабмін. Зокрема, про "золоті" яйця для ЗСУ і хабар за генератори.

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