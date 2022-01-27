У Києві гола активістка Femen з дитиною влаштувала пікет під Офісом президента: що вимагала

У Києві гола активістка Femen з дитиною влаштувала пікет під Офісом президента: що вимагала

Киянка вимагала скасувати наказ про обов’язковий військовий облік для жінок.

У Києві активістка Femen влаштувала пікет. Жінка прийшла з дитиною під Офіс президента та оголилася.

Фото опублікували на сайті організації.

"Femen вимагає від президента Зеленського негайно скасувати наказ про обов’язковий військовий облік для жінок та примусову їхню мобілізацію у разі будь-яких війн", - йдеться у зверненні. Зазначимо, що про примусову мобілізацію у жодному документі не йшлося.

В організації наголосили, що жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть покладатися рівні обов’язки.

"Жодна з нас не розв’язувала війн! Жодна з нас не обкрадала армію! Жодна з нас не має загинути!" - заявила активістка.

Нагадаємо, що петиція про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку жінок набрала необхідні для розгляду голоси. Президент Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням переглянути перелік, згідно з яким жінок беруть на військовий облік.

17 грудня Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік.

Зеленський відреагував на петицію щодо військового обліку жінок | Новини України

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