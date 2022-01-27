У Києві гола активістка Femen з дитиною влаштувала пікет під Офісом президента: що вимагала

Киянка вимагала скасувати наказ про обов’язковий військовий облік для жінок.
У Києві активістка Femen влаштувала пікет. Жінка прийшла з дитиною під Офіс президента та оголилася.
Фото опублікували на сайті організації.
"Femen вимагає від президента Зеленського негайно скасувати наказ про обов’язковий військовий облік для жінок та примусову їхню мобілізацію у разі будь-яких війн", - йдеться у зверненні. Зазначимо, що про примусову мобілізацію у жодному документі не йшлося.
В організації наголосили, що жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть покладатися рівні обов’язки.
"Жодна з нас не розв’язувала війн! Жодна з нас не обкрадала армію! Жодна з нас не має загинути!" - заявила активістка.
Нагадаємо, що петиція про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку жінок набрала необхідні для розгляду голоси. Президент Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням переглянути перелік, згідно з яким жінок беруть на військовий облік.
17 грудня Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік.
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