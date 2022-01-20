У Києві фотограф із напарницею підробляли COVID-сертифікати, дипломи і атестати (фото, відео)

У Києві фотограф із напарницею підробляли COVID-сертифікати, дипломи і атестати (фото, відео)

Клієнти отримували підробки через службу доставки.

У Києві фотограф із спільницею торгував підробленими COVID-сертифікатами, дипломами та атестатами. Їхню діяльність викрили правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Київської області.

46-річний фотограф разом із 34-річною спільницею шукали клієнтів у Мережі, де публікували оголошення. Вони також поширювали відповідні рекламні листівки.

Замовляли підроблені довідки через канал у одному із месенджерів. Вартість фейкових документів стартувала від 100 доларів.

Робили підробки у приміщенні в Києві. Але підроблені документи не вносились до жодної із електронних баз Міністерства цифрової трансформації.

Готові документи зловмисники відправляли службою доставки Україною. Аби їх не впіймали, дует поліграфістів не зазначав власних персональних даних, вказували лише дані замовників.

Під час обшуків у них вилучили принтери, бланки дипломів, атестатів та сертифікатів та інші документи. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на термін від трьох до восьми років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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