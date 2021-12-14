У Києві ФОПи протестували проти введення касових апаратів для дрібного бізнесу

У Києві ФОПи протестували проти введення касових апаратів для дрібного бізнесу

Протестувальники вимагали відтермінувати іще на рік обов’язкові касові апарати для дрібного бізнесу.

У центрі Києва був перекритий рух через мітинг ФОПівців.

Про це йдеться 14 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Близько тисячі підприємців від ранку прийшли до стін парламенту. Протестувальники вимагали відтермінувати іще на рік обов’язкові касові апарати для дрібного бізнесу. Більшість часу мітингували на площі Конституції, а ближче до вечора ненадовго перекрили рух вулицею Грушевського. В парламенті сьогодні не розглядали питання щодо фіскалізації бізнесу.

Однак, депутати із групи “За майбутнє” ініціювали збір підписів серед колег, аби зібрались позачергово і проголосували за відтермінування нових податкових правил іще на рік, до 2023 року.

У центрі Києва перекрили рух через мітинг ФОПівців

Нагадаємо, що у грудні ФОПам і найнятим працівникам виплатять ще "весняну" карантинну допомогу.

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