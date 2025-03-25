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У Києві фіксують забруднення повітря: у чому причина та як себе убезпечити

У Києві фіксують забруднення повітря: у чому причина та як себе убезпечити

Повітря у Києві погіршилось через пожежі в екосистемах / Фото: pixabay.com

Лікарі рекомендують не відчиняти вікна та пити багато води.

У Києві фіксують забруднення повітря через пожежі в екосистемах, тож містянам варто себе убезпечити.

Про це сімейна лікарка Віталіна Олещенко сказала в етері "КИЇВ24".

За словами медикині, відстежувати рівень забруднення можна через "Київ Цифровий". Особливо актуально це для батьків із маленькими дітьми — адже прогулянки на свіжому повітрі залишаються вкрай необхідними.

Лікарка не рекомендує відчиняти вікна у періоди, коли рівень забруднення високий. Також вона радить щодня проводити вологе прибирання — попри трудомісткість, це допоможе підтримати здоров’я дихальної системи.

Ще одна важлива порада — пити багато води. Вона допомагає виводити токсини з організму та знижує негативний вплив важких металів і шкідливих речовин, що містяться у повітрі та димі.

Нагадаємо, синоптики попередили, що весна ще здивує українців перепадами погоди.

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